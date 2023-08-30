Москва 30 августа 2023, 12:04 Программу для терапевтов флагманских центров больниц открыли в Москве Ракова: новую образовательную программу для врачей-терапевтов открыли в Москве Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

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Новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров открылась в Москве. Как рассказали на сайте мэра города, специалисты смогут повысить квалификацию и улучшить навыки оказания неотложной помощи.

В основе новой программы дополнительного профобразования — изучение алгоритмов действий врача при оказании медицинской помощи в экстренных случаях в кардиологии, пульмонологии, нефрологии и эндокринологии.

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«Новую комплексную программу обучения разрабатывали специалисты крупнейших столичных больниц, а также федеральных научных и образовательных организаций», — уточнила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В течение 18 академических часов участники программы смогут узнать, как диагностировать боли в грудной клетке, острый коронарный синдром, острую сердечную недостаточность, отек легких. Кроме того, врачам расскажут подробнее о работе при поражении почек, возникновении неотложных состояний в тиреоидологии и диабетологии.

Ранее Ракова сообщила, что флагманский центр Филатовской больницы проведет открытые экскурсии.