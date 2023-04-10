Москва 10 апреля 2023, 17:22 Программа «Сделано в Москве» собрала более 1,7 тысячи брендов для продвижения на маркетплейсах Собянин: «Сделано в Москве» собрала свыше 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах РИА «Новости»

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Программа по поддержке столичных производителей «Сделано в Москве» действует с сентября прошлого года. За это время она собрала более 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Город бесплатно продвигает их на Wildberries и Ozon, размещая на специальных витринах — главных страницах торговых площадок и в брендированных разделах. В итоге товары легко найти через поиск или в каталоге», — подчеркнул Собянин.

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На этих площадках столичные производители продают свыше 150 тысяч различных товаров, в их числе — одежда, товары для дома, мебель, декор, украшения и косметика, а также детские вещи и продукты питания.

Продвижение в рамках программы позволило производителям из Москвы заработать на маркетплейсах как минимум 17 миллионов рублей. По словам Собянина, в будущем витрины «Сделано в Москве» появятся на «СберМегаМаркете» и «Яндекс Маркете».