Москва 17 апреля 2023, 18:44 Программа реновации в Москве не пострадала из-за антироссийских санкций Глава Депстроя Москвы Загрутдинов: санкции не повлияли на программу реновации в столице Nikita Ermilov / Unsplash

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Введение антироссийских санкций не повлияло на реализацию программы реновации в Москве, заявил агентству «Интерфакс» глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. По его словам, менее чем за шесть лет власти уже переселили более 93 тысяч человек, еще около 20 тысяч перебираются в новые дома.

В 2023 году в Москве планируют достроить и ввести в эксплуатацию около 80 многоэтажных домов — это более 20 тысяч квартир общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.

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«Могу ответственно заявить, что санкции на программу реновации не повлияли — сроки строительства соблюдаются, стандарт корректировать не пришлось», — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что строители применяют отечественные материалы. Это позволило не зависеть от импорта на 95%. По словам главы департамента, в Москве есть свои заводы, занимающиеся производством, что тоже благоприятно сказывается на реализации программы реновации.

В первом квартале на юге столицы сдали более 650 тысяч квадратных метров недвижимости. Больше половины выделили под жилье, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.