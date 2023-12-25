Москва 25 декабря 2023, 09:02 Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют 500 призов Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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На портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».

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Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.

Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.

На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.