25 декабря 2023, 09:02
Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры
Среди участников голосования за имя для детеныша панды разыграют 500 призов
На портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».
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Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.
Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.
На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.
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