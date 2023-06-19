Москва 19 июня 2023, 17:54 Профилактику Вечного огня проведут в Москве накануне Дня памяти и скорби Заммэра Москвы Бирюков: профилактику Вечного огня проведут в Александровском саду Сайт мэра и правительства Москвы

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В Александровском саду накануне Дня памяти и скорби проведут профилактику Вечного огня, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду начнется 19 июня в 18:00 и займет около 40 минут. На это время священное пламя переместят на временную горелку с помощью специального факела.

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В ежегодной церемонии профилактики примут участие дети — победители IV Всероссийского конкурса семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь».

Вечный огонь зажгли 8 мая 1967 года. Благодаря системе тройного резервирования его не погасят ни дождь, ни снег, ни ветер.

Ранее москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День памяти и скорби.