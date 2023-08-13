Москва 13 августа 2023, 13:34 Проездные на 365 дней можно будет заморозить в сервисе «Московский транспорт» Москвичи смогут заморозить проездные абонементы на 365 дней Сайт мэра и правительства Москвы

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У москвичей появится возможность заморозить проездные абонементы на 365 дней. О преимуществах нововведения рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В приложении «Московский транспорт» можно купить длинные абонементы. Они несут множество плюсов. В частности, у владельцев проездного на 90 и 365 дней отпадает надобность приобретать отдельный билет на электросуда, так как цена уже заложена в абонемент.

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Кроме того, больше не придеться томиться в очередях к кассам и терминалам. Еще одно преимущество — экологичность, поскольку не расходуется бумага и пластик.

По словам Ликсутова, приложение «Московский транспорт» скачали уже больше 5,8 миллиона раз. Через сервис пассажиры пополняют карту «Тройка», оплачивают любой из действующих тарифов или подключиться к оплате проезда по биометрии.

Он добавил, что в перспективе запустят функцию заморозки годовых абонементов. Это позволит пользователям не терять поездки во время отпуска.

Ранее москвичам сообщили, что дизайн транспортной карты «Тройка» москвичей обновят. А также рассказали о новых правилах ее визуального оформления.