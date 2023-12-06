Москва 06 декабря 2023, 11:08 Проекты строительства двух логистических и офисного комплексов одобрили в Москве Собянин: логистические и офисный комплексы построят в ТиНАО и Обручевском районе Freepik

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В Москве по программе создания мест приложения труда появятся два логистических и один офисный комплекс в ТиНАО и Обручевском районе. Объекты возведут инвесторы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«В Обручевском районе построят многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров, а в Новой Москве — два логистических комплекса площадью 194,4 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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По его словам, в одном из низ появится до 1550 рабочих мест, а в других — до 9400. Логистические комплексы построят рядом с деревнями Терехово и Сенькино-Секерино, а многофункциональный офис — на улице Академика Семенихина.

Кроме этого, в Новой Москве построят еще два многофункциональных центра площадью 13,1 тысячи квадратных метров и 12,4 тысячи квадратных метров. Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком — группой «Самолет» — подписали на три года.