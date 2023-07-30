Москва 30 июля 2023, 14:55 Проекты программы «Мой район» представят на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Гости Московского урбанфорума увидят проекты, реализуемые по программе «Мой район» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московский урбанфорум в «Лужниках» представит проекты программы «Мой район». Посетители оценят обновленную детскую площадку, территорию для занятий йогой в гамаках и светящиеся арт-объекты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гостям также продемонстрируют часть обновленных московских парков по программе «Мой район». К примеру, в 2022-м удалось обновить 64 парковые и природные территории, общая площадь которых превысила полторы тысячи гектаров. Во многих парках появилась спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить там тренировки с профессионалами. Пример такого пространства — современная площадка для занятий йогой в гамаках.

Реклама

Отдельную зону посвятили проекту «Питомцы в Москве». По нему создают и обновляют городские площадки для выгула и дрессировки собак.

Кроме того, в «Лужниках» можно будет увидеть образцы малых архитектурных форм, диджитал-экран с панорамой Москвы, а также варианты освещения, используемые при световом оформлении общественных и межквартальных пространств.

Ранее для юных гостей впервые подготовили спецпрограмму на Московском урбанфоруме в «Лужниках». Там обустроят игровые пространства по современным стандартам строительства новых кварталов столицы.