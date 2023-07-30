30 июля 2023, 14:55
Проекты программы «Мой район» представят на Московском урбанфоруме в «Лужниках»
Гости Московского урбанфорума увидят проекты, реализуемые по программе «Мой район»
Московский урбанфорум в «Лужниках» представит проекты программы «Мой район». Посетители оценят обновленную детскую площадку, территорию для занятий йогой в гамаках и светящиеся арт-объекты. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Гостям также продемонстрируют часть обновленных московских парков по программе «Мой район». К примеру, в 2022-м удалось обновить 64 парковые и природные территории, общая площадь которых превысила полторы тысячи гектаров. Во многих парках появилась спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить там тренировки с профессионалами. Пример такого пространства — современная площадка для занятий йогой в гамаках.
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Отдельную зону посвятили проекту «Питомцы в Москве». По нему создают и обновляют городские площадки для выгула и дрессировки собак.
Кроме того, в «Лужниках» можно будет увидеть образцы малых архитектурных форм, диджитал-экран с панорамой Москвы, а также варианты освещения, используемые при световом оформлении общественных и межквартальных пространств.
Ранее для юных гостей впервые подготовили спецпрограмму на Московском урбанфоруме в «Лужниках». Там обустроят игровые пространства по современным стандартам строительства новых кварталов столицы.
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