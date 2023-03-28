Москва 28 марта 2023, 15:07 Проекты по развитию метро осуществят в Москве в ближайшее время Мэр Москвы Собянин рассказал о появлении двух новых МЦД и выходов на БКЛ

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В последние годы московское метро развивается все активнее. Мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о новых проектах, которые планируют реализовать в ближайшее время.

Политик подчеркнул, что до конца 2023 года в Москве и области откроют третий и четвертый центральные диаметры (МЦД-3 и МЦД-4). Также в рамках первого и второго диаметра откроют шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов, написали «Дни.ру».

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Развитие коснется и БКЛ. Специалисты планируют возвести дополнительные вестибюли и переходы на станциях Большого метрокольца, сообщило utro.ru.

БКЛ пользуется большой популярностью у гостей и жителей города. Лишь за первую неделю открытия линией воспользовались свыше четырех миллионов пассажиров.