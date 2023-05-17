Москва 17 мая 2023, 16:07 Проект «Здоровая Москва» продвигает бережное отношение к здоровью Елена Самышина: проект «Здоровая Москва» продвигает бережное отношение к здоровью РИА «Новости»

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Благодаря проекту «Здоровая Москва» горожане смогут обследоваться во время прогулки, не посещая больниц и поликлиник. Об этом сообщила агентству «Москва» депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина.

Многие жители столицы из-за высокой занятости пренебрегают походами по врачам, в том числе плановыми диспансеризациями.

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«Такие начинания, как „Здоровая Москва“, помогают встроить быстрый чекап в обычную прогулку по парку, и растущий интерес к проекту показывает, что все больше людей готовы пройти такую „диагностику на бегу“, а значит, эти проекты надо продолжать», — отметила Самышина.

В летний сезон павильоны будут открыты с 08:00 до 20:00. Любой желающий может бесплатно проверить свое здоровье, предъявив паспорт и московский полис ОМС.

Результаты обследования специалисты внесут сразу в электронную медицинскую карту, а в случае необходимости пациента направят сразу к необходимым специалистам, добавила парламентарий.

Как показал опыт, быстрые исследования позволяют на ранних стадиях выявлять болезни, с которыми потом справиться будет гораздо легче, чем если ее запустить. Поэтому депутат призывает горожан не бояться диагнозов, не откладывать проверки, а воспользоваться этой возможностью и пройти исследования.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что московские медики начали определять рассеянный склероз с помощью ИИ.