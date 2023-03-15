Москва 15 марта 2023, 11:27 Проект «Серебряное наставничество» начался в Москве

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В Москве стартовал городской проект «Серебряное наставничество». Теперь старшие москвичи, принимающие участие в программе московского долголетия будут проводить время с детьми, которые не имеют попечителей. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН.

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На данный момент пилотный запуск программы провели в Центральном и Южном округах. Теперь же ее распространят по всей Москве. Взрослые участники программы будут помогать детям выполнять домашние задания, делиться с ними опытом и знаниями. В свою очередь подростки помогут пенсионерам осваивать социальные сети и работу с гаджетами.