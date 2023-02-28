28 февраля 2023, 13:06
Проект по диспансерному динамическому наблюдению расширили в Москве
Инновационный метод контроля за состоянием пациентов запустили во взрослых поликлиниках Москвы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Активный процесс цифровизации здравоохранения продолжается в столице. Так, удалось расширить проект проактивного диспансерного динамического наблюдения, который позволяет врачам контролировать состояние пациента постоянно, в динамике.
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Отмечается, что данный метод улучшит продолжительность жизни москвичей с хроническими заболеваниями.
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