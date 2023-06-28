Москва 28 июня 2023, 09:10 Проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой» утвердили в Москве Мэр Собянин утвердил планировку участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице утвердили проект планировки будущего участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой». Участок протяженностью в 9,3 километра будет проходить вдоль Калужского шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, проект планировки участка Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «Кедровой» подразумевает четыре станции: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая». Первые три — наземные, а последняя будет подземной. Рядом с проектируемым участком проживают и трудятся 680 тысяч человек, у которых появится возможность экономить на ежедневных поездках до 30 минут.

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Глава города отметил, что Троицкую линию метро проложат от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Она позволит пользоваться скоростным рельсовым транспортом. Кроме того, транспортная ситуация улучшится и для жителей районов у Ленинского проспекта на юго-западе города.

Собянин добавил, что длина ветки с 17 станциями составит 42 километра. Она станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за МКАД. Сейчас специалисты строят участки от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Завершить работы планируют в следующем году.

Ранее Собянин заявил о скором запуске участка метро от «Селигерской» до «Физтеха».