Москва 12 июля 2023, 10:54 Проект планировки территории у северного участка МЦД-3 утвердили в Москве Мэр Москвы Собянин утвердил проект планировки территории около северного участка МЦД-3 Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице утвердили проект планировки территории, которая прилегает к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ «Алабушево» до станции Малино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково. Она будет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города отметил, что по итогу в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, который создавали по индивидуальному проекту. Он будет состоять из пассажирского терминала, трех островных платформ и широкого подземного перехода. В перспективе вокзал дополнит остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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Мэр столицы добавил, что во время реконструкции специалисты расположат остановки наземного транспорта таким образом, чтобы пассажирам было удобно пересесть на десятки автобусных маршрутов. Кроме того, терминалы для автобусов обустроят на готовой эстакаде. Кроме того, около станции Малино построят безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги.

Ранее Собянин назвал сроки окончания строительства второй очереди технопарка «Зеленоград» в Москве.