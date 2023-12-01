Москва 01 декабря 2023, 12:24 Проект «Открой#Моспром» получил приз в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» Овчинский: Проект «Открой#Моспром» стал лауреатом профессиональной премии bema!

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Один из ведущих московских проектов промышленного туризма «Открой#Моспром» получил третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Об эффективности говорят цифры

Уже с 2017 года международное издание Live Communication Magazine вручает такую премию. Ее цель состоит в развитии событийного маркетинга в стране и создании возможности для обмена опытом.

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«Номинация стала восьмой в копилке наград проекта „Открой#Моспром“ и в очередной раз подчеркнула его значимость и популярность, а также высокую заинтересованность в столичной промышленности», — сказал Овчинский.

По его словам высокую эффективность проекта хорошо продемонстрировали цифры. На протяжении пяти лет его участниками стали свыше 14,6 миллиона человек. Они побывали на более чем двух тысяч экскурсий и прошли свыше 70 онлайн-туров. Также Овчинский заявил об организации свыше 500 мастер-классов. Он отметил, что эти цифры продолжают увеличиваться.

Экскурсии, мастер-классы и многое другое

Сейчас в ходе проекта реализуют более 10 разных направлений. Благодаря этому участники «Открой#Моспром» узнают больше о производстве лифтов, вагонов метро и междугородних железнодорожных составов. Экскурсии проходят на московских предприятиях с вековой историей и высокотехнологичных организациях.

Помимо этого, перед участниками есть широкий спектр для выбора онлайн-туров по предприятиям с закрытым входом. Более 70 выпусков есть на сайте и в социальных сетях проекта. В некоторых мероприятиях участвуют артисты театра и кино, музыканты, телеведущие и режиссеры. Также желающие могут посетить фотоэкспозиции, выставки, мастер-классы и многое другое.