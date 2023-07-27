Москва 27 июля 2023, 12:06 Проект «Лето моей карьеры» провел лекции и деловые игры для московских подростков Заммэра Москвы Ракова: более 800 подростков приняли участие в проекте «Лето моей карьеры» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершился проект «Лето моей карьеры». В нем приняли участие более 800 подростков от 14 до 17 лет. Для них провели лекции, деловые игры и экскурсии, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря проекту „Лето моей карьеры“ подростки получили первый практический опыт, развили универсальные личностные компетенции и научились работать в команде», — рассказала она.

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Ракова добавила, что ребята посетили лекции, тренинги и деловые игры. Также они занимались нетворкингом, выполняли домашние задания и побывали на экскурсиях на площадках работодателей.

В завершение проекта участники вместе с наставниками защитили более 300 проектов. Программу мероприятий подготовил центр занятости «Моя карьера».

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