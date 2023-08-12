Москва 12 августа 2023, 17:56 Проект «Династии московской промышленности» пополнят 30 историями Мэр Сергей Собянин рассказал о проекте «Династии московской промышленности» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице развивают молодой проект «Династии московской промышленности». В его рамках рассказывают истории преданных своему делу людей, которые работают на местных заводах и фабриках, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В столице около четырех тысяч фабрик и заводов, где трудятся более 720 тысяч человек. Нередко на одном предприятии работают целыми семьями и поколениями. Чтобы рассказать о них, в городе создали проект „Династии московской промышленности“, — уточнил он.

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Глава города добавил, что проект запустили в 2022 году. В скором времени опубликуют еще 30 историй. В частности, одну из них посвятят братьям Черновым. Михаил и Вячеслав трудятся на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева на протяжении 49 лет. В какой-то момент их семейный подряд расширился: на работу устроились младший брат Андрей с супругой и их сыном.

В 1939 году в машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел» имени Торопова познакомились Иван и Фиона Жупаровы. Они создали семью, а позже в коллектив пришел работать их сын Евгений. Там он познакомился со своей будущей супругой Ириной. Ознакомиться с этими и другими историями можно на сайте проекта.

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