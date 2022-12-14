Москва 14 декабря 2022, 12:37 Продовольственный марафон «Корзина доброты» проведут в московских «Пятерочках»

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Продовольственный марафон «Корзина доброты» состоится 17 декабря во всех московских магазинах «Пятерочка» в пределах МКАД. Собранные продукты передадут пенсионерам и нуждающимся семьям с детьми из девяти регионов России. Мероприятие организовали X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды „Русь“» при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Подарок к Новому году

Организаторы сообщили, что принять участие в акции могут все желающие. Для этого в любой из «Пятерочек» в пределах МКАД с 10:00 до 18:00 17 декабря необходимо купитьпродукт из рекомендованного списка, после чего оставить его в специальной корзине или передать волонтеру банка еды «Русь» возле кассы магазина.

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Приобрести можно продукты с длительным сроком хранения. Это различные крупы, мясные и рыбные консервы, а также сахар, подсолнечное масло, чай, печенье, макароны и орехи. По итогам марафона руководство X5 Group увеличит сбор на 30% — в каждый набор добавят недостающие товары, чтобы все нуждающиеся получили полноценный базовый рацион.

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Присоединится к доброй акции и компания «Бондюэль» — производитель пожертвует более четырех тонн консервированного горошка и кукурузы брендов Bonduelle и GLOBUS. Хороший подарок к новогоднему столу.

Помочь нуждающимся

Вечером 17 декабря собранные продукты доставят в Московскую область на склад компании RosLogistics — партнера банка еды «Русь». Помещение предоставляют бесплатно — на время проведения «Корзины доброты». Волонтеры расфасуют товары по наборам, после чего их доставят одиноким пенсионерам и нуждающимся семьям. Подарки получат жители Москвы и Подмосковья, Вологодской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской и Воронежской областей.

В этом году участвовать в марафоне будут более двух тысяч волонтеров. Присоединится к команде марафона можно на сайте благотворительного фонда «Банк еды „Русь“»

Добрая традиция

По словам менеджера по благотворительным программам Х5 Group Ирины Кузьминой, марафон «Корзина доброты» стал традиционным. Он привлекает тысячи неравнодушных россиян, которые хотят поделиться частичкой добра перед Новым годом.

«Этот формат благотворительности доступен каждому и позволяет помочь людям в нужде, не отвлекаясь от повседневных забот. В прошлом году в рамках московского марафона нам удалось собрать 40 тонн продовольственной помощи, и надеюсь, что в этом году благодаря неравнодушию покупателей мы сможем достичь не менее успешных результатов», — рассказала она.

Президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“ Юлиа Назарова добавила, что продовольственный марафон является простым и понятным каждому форматом благотворительности. Она добавила, что в нем участвуют самые разные люди — от студентов до состоявшихся россиян.

«Участие в таких проектах часто становится семейной традицией, благодаря которой родители учат детей труду и милосердию. Продовольственный марафон „Корзина доброты“ объединяют людей, развивает благотворительность и добровольчество», — отметила она. По ее словам, проект «Корзина доброты» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Марафон запустили в 2015 году. Компания X5 первой среди российских ретейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии фуддрайв (food drive). Проект продолжают развивать, обеспечивая покупателей возможностью передавать волонтерам продукты для нуждающихся.

В прошлом году в рамках марафона «Корзина доброты» собранные продукты питания получили более 180 тысяч человек, среди которых были одинокие пенсионеры и люди в тяжелой жизненной ситуации.