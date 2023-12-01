Москва 01 декабря 2023, 14:19 Продолжительность жизни москвичей почти достигла европейской — Собянин Мэр Собянин: ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года РИА «Новости»

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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

«Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни в 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям», — отметил Собянин.

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Мэр Москвы сделал это заявление в рамках выступления на Втором национальном конгрессе «Национальное здравоохранение — 2023». В мероприятии приняли участие делегаты из разных стран.

По данным Собянина, число жителей Москвы старше 80 лет достигло нескольких сотен тысяч.

Для москвичей «серебряного возраста» в столице организовали множество проектов. В центрах московского долголетия прошел фестиваль «Кухни народов России», в рамках которого пенсионеров познакомили с национальными блюдами.