Москва 16 мая 2023, 17:20 Продажи на вторичном рынке жилья в Москве упали более чем на 8% Росреестр: в январе–апреле 2023 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 8,1% РИА «Новости»

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Объем продаж вторичного жилья в столице сократился на 8% за четыре месяца. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по Москве.

С января по апрель 2023-го число сделок купли-продажи вторичного жилья снизилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В общей сложности за четыре месяца зарегистрировали 48 тысяч таких договоров.

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Однако специалисты наблюдают положительную помесячную динамику. В апреле заключили 14,9 тысячи сделок, что на 1,2% превысило мартовский показатель. Это также оказалось на 31,2% больше, чем в апреле прошлого года.

Если сравнивать количество сделок с первым кварталом, то в апреле был спад. Результат прошлого месяца — выше 1%.

«Месячный показатель впервые за год превысил аналогичный период прошлого года», — заключили аналитики.

Ранее брокерское агентство DOLGOV PRO сообщило, что в Москве количество проданных квартир в апреле возросло на 25%.