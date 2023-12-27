Москва 27 декабря 2023, 16:23 Пробок на московских дорогах стало меньше почти на 30% Ликсутов: число заторов на дорогах в Москве снизилось почти на 25-30% Freepik

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В этом году в Москве на 25-30% сократилось количество заторов на дорогах. Автомобильный поток за 12 месяцев уменьшился примерно на 5%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Могу сказать, что вот эти 5% — в общем-то, небольшая цифра, но она кардинальным образом улучшила ситуацию на дорогах» — подчеркнул он.

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Ликсутов отметил улучшение в движении городского транспорта, а также сокращение заторов в мегаполисе.

По его словам, в уходящем году зафиксировали 240 миллионов поездок. Такой показатель означает примерно 800 тысяч дополнительных поездок в будни.

Кроме того, Ликсутов рассказал, что в ближайшие два года в Москве планируют внедрить беспилотный трамвай. Вдобавок летом жители столицы смогут воспользоваться виртуальной картой «Тройка» для оплаты проезда.