Москва 27 марта 2024, 18:41 Пробки в Москве оценили в семь баллов вечером 27 марта Freepik

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Пробки в Москве оценили в семь баллов днем 27 марта. На дорогах в столице наблюдаются серьезные заторы, указали на сервисе «Яндекс.Карты».

Движение сильно затруднено на Садовом кольце на внешней и внутренних сторонах. Кроме того, затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Пречистенской и Космодамианской набережных. Также водители стоять в пробках на Бульварном кольце — от Яузского до Чистопрудного бульвара и от Сретенского до Петровского бульвара.

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Заторы из машин наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, западе и юго-востоке. Аналогичная ситуация коснулась и западную части МКАД. Частично перекрыли Ленинградский проспект, Большой Каменный мост и Кремлевская набережная.

Дептранс рекомендовал для передвижения по Москве пользоваться метро. Вечером также возможны локальные затруднения на Садовом кольце, Ленинградском шоссе и МКАД.

Утром 27 марта свыше 820 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья. Загруженность трасс оценивалась в четыре балла.