Москва 30 июня 2023, 17:53 Red Wings с 10 июля запустит рейсы из Москвы в Кутаиси Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси Фото: freepik.com

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Российская компания Red Wings с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщил авиаперевозчик в Telegram-канале.

Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва — Кутаиси стартуют 10 июля. Red Wings

Время полета составит три часа 40 минут. В компании добавили, что для пассажиров подготовили современные лайнеры SSJ100, которые вмещают 100 кресел.

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Продажи билетов стартовали на официальном сайте flyredwings.com и в мобильном приложении авиакомпании.

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