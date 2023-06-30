30 июня 2023, 17:53
Red Wings с 10 июля запустит рейсы из Москвы в Кутаиси
Российская авиакомпания Red Wings с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в Кутаиси
Российская компания Red Wings с 10 июля запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщил авиаперевозчик в Telegram-канале.
Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. Рейсы Москва — Кутаиси стартуют 10 июля.
Red Wings
Время полета составит три часа 40 минут. В компании добавили, что для пассажиров подготовили современные лайнеры SSJ100, которые вмещают 100 кресел.
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Продажи билетов стартовали на официальном сайте flyredwings.com и в мобильном приложении авиакомпании.
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