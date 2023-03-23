Москва 23 марта 2023, 15:05 Призовой фонд конкурса «Лидеры цифровой трансформации» для IT-специалистов увеличили вдвое

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В Москве стартовал прием заявок на участие в международном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» для специалистов из IT-сферы. В этом году организаторы увеличили призовой фонд конкурса с 20 до 40 миллионов рублей, сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что бороться за главный приз будут профессионалы в сфере компьютерных технологий из разных уголков мира. Победитель получит миллион рублей

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По данным сайта «Дни.ру», подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 мая.

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