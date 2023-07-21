Москва 21 июля 2023, 13:08 Прием заявок на участие в конкурсе видеороликов объявили в Москве Заммэра Москвы Сергунина: стартовал прием заявок на участие в творческом видеоконкурсе Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве стартовал прием заявок на конкурс видеороликов для молодежи. Итоговые работы победителей представят на фестивале детского и подросткового кино в 2024 году, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Ребята получат возможность проявить себя и освоить базовые навыки современного кино- и видеопроизводства. Авторы лучших работ присоединятся к киноэкспедициям в дружественные страны — Сербию, Турцию, Армению, Узбекистан, Казахстан или Белоруссию», — рассказала она.

Реклама

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 13 до 17 лет. Принимаются как индивидуальные работы, так и в составе команды до четырех человек. Подать заявку необходимо на сайте до 30 сентября.

Конкурсанты должны снять видеовизитку по одной из девяти тем, связанных с молодежью. Эксперты определят 200 финалистов. Второй этап запланировали на октябрь.

Организатором конкурса выступило креативное пространство «Кинокампус Горького» при поддержке правительства Москвы.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие фото столицы на портале «Активный гражданин».