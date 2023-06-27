Москва 27 июня 2023, 08:37 Прием заявок на получение грантов на патентование продлили в Москве Заявки на получение грантов на патентование в Москве будут принимать до 1 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники Московского инновационного кластера смогут получить грант на патентование разработок до августа. Свыше 150 компаний уже воспользовались мерой поддержки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Программу продлили, чтобы у каждого изобретателя появилась возможность получить эту меру поддержки, уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Ограничений по количеству заявок нет.

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Сумма гранта — 75 тысяч рублей за один патент, полученный в России не раньше чем за год до дня подачи заявки. Поддержка позволяет покрыть уплату госпошлины и творческую работу новаторов, а также компенсировать сопутствующие траты. Кроме того, разработчики смогут возместить до 70% расходов, которые потратили на патентование за границей.

Максимальный размер гранта составляет два миллиона рублей. К примеру, расходы на получение зарубежного патента в семь и более раз выше российских. Новаторы из Москвы смогли получить гранты на больше чем на 40 миллионов рублей.

В частности, участником программы стала фармацевтическая компания «Пальмира Биофарма». Она получила 1,7 миллиона рублей, чтобы покрыть траты на патентование за границей и 75 тысяч рублей за регистрацию изобретения в РФ. Фирма запатентовала разработку, с помощью которой будут лечить ишемические и онкологические заболевания.

Ранее москвичам рассказали, что подмосковных предпринимателей научат искать партнеров за рубежом на семинаре 6 июля.