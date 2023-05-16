Москва 16 мая 2023, 10:11 Прием заявок на гранты в сфере делового и молодежного туризма стартовал в Москве Заммэра Москвы Сергунина: в столице открыли прием заявок на гранты для предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере делового и молодежного туризма. Поддержка компенсирует часть затрат на аренду помещений и оборудований для проведения конференций, научных форумов и конгрессов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму со ссылкой на слова зама мэра Москвы Натальи Сергуниной.

«Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев. Например, она увеличится, если мероприятие проведут в одной из столичных гостиниц или в программу включат экскурсию по столице», — подчеркнула она.

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Так, если в конгрессе или форуме задействуют более тысячи человек, сумма гранта будет максимальной. От 500 до 999 участников — до семи миллионов рублей, от 250 до 499 — до пяти миллионов, а от 100 слушателей — не более трех.

Сергунина добавила, что для получения поддержки также необходимо, чтобы около 40 процентов участников проживало в гостинице, а сам форум длился от двух дней.

Заявку на грант нужно подать не позднее, чем за две недели, в письменном виде. Далее в течение 15 дней организаторы подготавливают отчетные документы. И после их получения перечисляют грант.

Вся необходимая информация есть на сайте «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» в разделе «Поддержка».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что получатели грантов на патенты создали уникальное медицинское и промышленное оборудование в Москве.