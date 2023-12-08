Москва 08 декабря 2023, 14:07 Прием заявок на Архитектурную премию-2024 стартовал в Москве Бочкарев: заявки на Архитектурную премию-2024 примут в Москве до 15 февраля Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал прием заявок на Архитектурную премию-2024 для проектных организаций, получивших свидетельства АГР в течение 2023 года. Он продлится до 15 февраля 2024 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа обновления архитектурного облика Москвы, результаты которой мы сегодня наблюдаем была бы невозможна без ее продвижения в общественном поле, и ежегодная премия, учрежденная при поддержке мэра Сергея Собянина, повышает интерес к столичной архитектуре», — подчеркнул он.

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Количество номинаций в этот раз увеличили до 12, так как популярность премии выросла. В состав жюри войдут ведущие российские архитекторы, представители профильных СМИ, девелоперских структур и деятели культуры.

Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить форму на официальном сайте. Нужно указать авторский коллектив, регистрационный номер свидетельства АГР, название объекта, сведения об организации и контакты.

Ранее победителей архитектурного конкурса «Золотой колос» наградили в Москве. Свои проекты представили молодые архитекторы, дизайнеры и другие специалисты. Они предложили варианты обновления пяти въездных групп на ВДНХ.