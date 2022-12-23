Москва 23 декабря 2022, 23:17 Прием работ на конкурс фоторепортеров открылся в Москве

Читать 360tv в

Прием работ на девятый Международный конкурс для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина в 2023 году начался в Москве. Об этом сообщил RT.

Победителей определят в номинациях «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени», а также в категориях «Одиночные работы» и «Серии».

Реклама

Участники в возрасте от 18 до 33 лет могут присылать работы на русском, английском и китайском языках.

Реклама