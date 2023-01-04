Москва 04 января 2023, 15:32 Приехавший на новогодние праздники в Москву россиянин зарезал сожительницу Прокуратура Москвы сообщила об аресте мужчины, нанесшего 30 ударов ножом сожительнице

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Новогодние празднования закончились для приехавшей в Москву пары убийством. Нетрезвый мужчина нанес своей сожительнице минимум 30 ударов ножом. От полученных ран женщина скончалась. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, суд отправил обвиняемого в убийстве в следственный изолятор.

Сам мужчина в ходе разбирательства просил оставить его под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия.

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По данным ведомства, убийство произошло в доме на улице Полины Осипенко. Пьяный мужчина на фоне ссоры с возлюбленной схватился за нож и нанес не менее 30 ударов ножом. Женщина пыталась спрятаться в ванной от буйного сожителя, но он сломал дверь и продолжил наносить удары.

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Обвиняемый рассказал, что с девушкой он познакомился в июле 2021 года. В Москву они приехали 31 декабря и сняли квартиру, чтобы встретить новогодние праздники. Свою вину мужчина признал и подчеркнул, что перед расправой злоупотребил алкоголем.

Сайт News.ru уточнил, что пара приехала в столицу из Вологды. Ссора между сожителями началась после возвращения домой с новогодней фотосессии. Полицию вызвали жильцы дома, которые услышали женские крики. Правоохранителям пришлось выломать дверь в квартиру, чтобы задержать злоумышленника.