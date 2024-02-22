Москва 22 февраля 2024, 11:22 Презентацию книги Лузана о контрразведчиках провели в Московском кадетском училище Писатель Лузан представил книгу о контрразведке в Московском кадетском училище Пресс-служба Росгвардии

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В Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации провели презентацию книги Николая Лузана «Покой нам только снится». Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В центре повествования — сотрудники Управления, которые ведут борьбу с иностранными спецслужбами. Сегодня они плечом к плечу вместе с командирами и бойцами Росгвардии сражаются с украинскими нацистами в ходе специальной военной операции». — рассказали в ведомстве.

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По сюжету, бойцы контрразведки, не жалея жизни, вычисляют террористов, диверсантов, шпионов, не давая им довести свой умысел до конца.

Во время встречи кадеты задавали писателю вопросы. Автор рассказал им о малоизвестных фактах деятельности военных контрразведчиков и подарил книги с автографом.

Николай Николаевич Лузан является ветераном органов безопасности, полковником, лауреатом премий ФСБ России в культурной сфере, литературной премии имени Грибоедова. На счету автора свыше 30 книг о военной контрразведке. Произведение «Фантом» Лузана стало основой для восьмисерийного художественного фильма.

Ранее сотрудники Росгвардии в Одинцове поучаствовали в торжественном мероприятии в память о воинах-интернационалистах. Они возложили цветы к памятнику и Вечному огню.