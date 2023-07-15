15 июля 2023, 11:22
Премию «Лучший промышленный дизайн России» учредили в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении премии «Лучший промышленный дизайн России»
Власти учредили премию «Лучший промышленный дизайн России». Конкурс проведут по следующим номинациям: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, развитие промышленного дизайна в приоритете у города. Недавно с зампредом правительства России Денисом Мантуровым и министром культуры Ольгой Любимовой власти подписали соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн».
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Глава города добавил, что на конкурсе будут оценивать мебель и предметы интерьера, электроустройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты, которые станут победителями, разместят на своей продукции специальный знак лауреата.
Подать заявку на конкурс можно на сайте до 31 июля. В конце августа состоится церемония награждения.
Ранее итоги конкурса «Городская творческая мастерская» подвели в Москве.
Сергей Собянин
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