Москва 15 июля 2023, 11:22 Премию «Лучший промышленный дизайн России» учредили в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении премии «Лучший промышленный дизайн России» Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти учредили премию «Лучший промышленный дизайн России». Конкурс проведут по следующим номинациям: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, развитие промышленного дизайна в приоритете у города. Недавно с зампредом правительства России Денисом Мантуровым и министром культуры Ольгой Любимовой власти подписали соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн».

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Глава города добавил, что на конкурсе будут оценивать мебель и предметы интерьера, электроустройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты, которые станут победителями, разместят на своей продукции специальный знак лауреата.

Подать заявку на конкурс можно на сайте до 31 июля. В конце августа состоится церемония награждения.

Ранее итоги конкурса «Городская творческая мастерская» подвели в Москве.