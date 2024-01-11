Москва 11 января 2024, 10:47 Премии в сфере технологий получили 25 московских проектов в 2023 году Собянин: 25 московских проектов в сфере технологий получили премии в 2023 году Freepik

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В прошлом году 25 московских технологических проектов удостоились наград российских и международных премий. Разработки также отметили в отраслевых рейтингах и региональных конкурсах, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Москва развивает экосистему электронных сервисов уже 12 лет. Сегодня столица — один из мировых лидеров в этой сфере», — отметил глава города Сергей Собянин.

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В этом году Москва в четвертый раз стала лидером национального рейтинга по качеству предоставления государственных и муниципальных электронных услуг. Цифровизация городского хозяйства «IQ городов» столицы в пятый раз оказалась на первом месте, набрав максимальное количество баллов — 120. Результаты продемонстрировали на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна».

Восемь проектов, шесть из которых заняли первые места, получили награды в разных номинациях. Проект столичного правительства «Ценностные сервисы на портале mos.ru» удостоился нацпремией в сфере информационных технологий «Приоритет: цифра — 2023».

Портал «Наш город» с 2011 года помог москвичам решить свыше восьми миллионов вопросов. Из них в 2023-м ответили более чем на миллион обращений, а популярность сервиса стала расти год от года.