Москва 23 ноября 2023, 13:42 Предприниматели смогут открыть цветочные магазины на юге Москвы Москва выставила на торги два павильона для продажи цветов на юге столицы Freepik

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Москва выставила на городские торги права на продажу цветов в двух павильонах в районе Орехово-Борисово Южное. Помещения находятся на Воронежской улице и в Электролитном проезде. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают на аукционы, победители которых смогут открыть цветочные магазины в двух городских нестационарных объектах — павильонах площадью 19 квадратных метров», — рассказал он.

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По его словам, с покупателями подпишут договоры сроком на пять лет. Подать заявку на участие можно до 15 декабря. Торги пройдут онлайн 20 декабря.

Павильоны уже оснастили торговым и электрооборудованием. В них можно будет продавать не только цветы, но и средства для ухода за ними, упаковочные материалы, горшки, вазы, грунты, рассаду, семена и другую продукцию цветоводства.

Ранее Москва выставила на торги более пяти тысяч квадратных метров коммерческих площадей.