Москва 25 апреля 2023, 13:45 Предприниматели Москвы выбрали топ-5 популярных программ поддержки инноваций Собянин назвал пять самых популярных столичных программ поддержки в сфере инноваций Pxhere

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Предприниматели столицы в рамках опроса Московского инновационного кластера выбрали пять самых популярных программ города по поддержке сферы инноваций. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На первом месте оказалась программа масштабирования технологического предпринимательства «Академия стартапов». Ее назвали лучшей сразу 27,3% опрошенных бизнесменов. В рамках программы начинающие предприниматели могут не только получить рекомендации для доработки своего продукта, но и привлечь инвестиции для реализации проекта или начать первые продажи.

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Вторе место заняли технологические конкурсы, которые позволяют подобрать инновационные разработки для конкретных запросов корпораций или инвесторов. За них свои голоса отдали 21,2% респондентов. Благодаря таким конкурсам у стартаперов Москвы уже получилось привлечь более 1,5 миллиарда рублей в виде венчурных инвестиций.

Та третье место вышел грант на оборудование и развитие деятельности — за него проголосовали 21,1% опрошенных. С помощью этого гранта компании могут компенсировать расходы на покупку и лизинг оборудования или покрыть процентные выплаты по кредитам. За прошлый год в рамках проекты выдали граны общей суммой более 1,4 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое место поделили хакатоны и цифровые конкурсы — они набрали по 15,2% голосов.