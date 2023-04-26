Москва 26 апреля 2023, 14:02 Предприниматели Москвы смогут получить кредит под залог интеллектуальной собственности Заммэра Сергунина: бизнес сможет получить кредит залог интеллектуальной собственности Pxhere

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Пилотный проект по кредитованию предпринимателей, которые занимаются наукоемким бизнесом и современными технологиями, запустили в столице. Они могут рассчитывать на займы в размере до 50 миллионов рублей под залог прав на свои идеи и разработки. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов», — отметила она.

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Подать заявку на участие можно будет до 31 мая. Сделать это могут предприятия малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Москве и владеют правами на интеллектуальную собственность. В результате компании смогут получить поручительство в размере до 95% от суммы займа. Но сперва им надо будет додать заявку на платформе Московского инновационного кластера и пройти оценку рыночной стоимости своих разработок.

Кроме того, предприниматели могут подать заявку на грант за патентование изобретений и полезных моделей. Сделать это можно до 1 июня.