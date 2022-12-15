Москва 15 декабря 2022, 15:31 Предприниматели из Москвы смогут разместить 20 тележек с мороженым в центре города

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Московским предпринимателям разрешили разместить в центре столицы 20 тележек с мороженым, выполненных в едином стиле. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на руководителя Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Прием заявок от предпринимателей на участие в торгах продлится до 13 января, а сами аукционы пройдут 18 января в режиме онлайн.

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Бизнесменам разрешат приостановить деятельность объектов круглогодичного использования в зимний период, при этом плата за это время взиматься не будет. Контракты с предпринимателями будут заключаться сроком на пять лет.

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