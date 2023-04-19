Москва 19 апреля 2023, 01:09 Предприятия Москвы смогут брать оборудование в лизинг по льготной ставке в 3% Мэр Москвы Собянин: компании смогут брать оборудование в лизинг по льготной ставке в 3% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Малые и средние предприятия Москвы смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования. В рамках расширения программы финансовой поддержки модернизации промышленности для ее участников установили новую льготную ставку для лизинга. Она составит 3%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он пояснил, что программа предполагает поддержку на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, строительство или обновление промышленной инфраструктуры в столице.

Реклама

Также Собянин рассказал о других мерах поддержки бизнеса. Ранее до 3% снизили ставку по льготным инвестиционным кредитам и упростили их получение.

«Только с января по март 2023 года поддержку получило 21 столичное предприятие», — отметил мэр.

Сумма льготных кредитов для этих компаний превысила 24,5 миллиарда рублей.

Ранее Собянин заявил, что благодаря открытию административного «зеленого коридора» в Москве раньше заявленных сроков откроют порядка 100 заводов.