Москва 18 ноября 2022, 17:57 Предприятие по производству рыбной продукции откроют в Можайском районе Москвы

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В Можайском районе Москвы откроют новый завод по производству рыбной продукции. На данный момент власти города уже поддержали данный проект. Об этом сообщило АБН со ссылкой на пресс-службу городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

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После возведения завода в городе появится порядка 250 новых рабочих мест. Он будет находиться в неэксплуатируемом здании в 3-м Дорогобужском переулке. Такой информацией поделился руководитель ДИПП Владислав Овчинский.