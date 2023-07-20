Москва 20 июля 2023, 16:06 Предложение новых квартир и апартаментов в Москве снизилось на 24% за полгода «Коммерсант»: московские застройщики приостановили ввод жилья из-за затоваривания рынка Unsplash

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Московские застройщики начали сдерживать ввод нового жилья. Это связано с тем, что много квартир остались до сих пор нераспроданными. Таким образом, за полгода количество предложений снизилось на 24%, сообщил «Коммерсант».

«Затоваривание может способствовать снижению цен на 4–5% в конкретных локациях, но для перелома тенденции нужен рост активности покупателей», — говорится в сообщении.

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По данным компании «Метриум», суммарная экспозиция апартаментов и квартир в Старой Москве за полгода снизилась на 14%, составив 22,5 тысячи лотов.

На сегодня в столице не распродали 44% предложений. В апреле прошлого года этот показатель оценивался в 34%.

По оценкам разных сервисов по продаже недвижимости, всего застройщики не могут продать около 11,8 миллиона квадратных метров жилья. По стране этот показатель составляет примерно 69 миллионов «квадратов».

Ранее сообщили, что июнь побил рекорд по сделкам на рынке вторичного жилья в Москве.