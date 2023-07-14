Москва 14 июля 2023, 16:59 Предложение премиальных квартир в новостройках Москвы достигло максимума с 2017 года NF Group: предложение премиальных квартир в Москве достигло максимума с 2017 года © Fotolia / Samuele Gallini

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По итогам II квартала 2023 года предложение премиальных квартир в новостройках столицы составило 5,9 тысячи лотов. Это значение побило рекорд 2017 года, сообщила РБК директор департамента продаж новостроек компании NF Group Наталья Сазонова.

По ее словам, в целом объем предложения новостроек бизнес-класса в Москве за этот период оказался на уровне 20,6 тысячи лотов, что стало максимальным показателем с 2018 года.

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Кроме того, за I полугодие этого года общий объем предложения новостроек классов бизнес и премиум в Москве составил 26,5 тысячи лотов, что на 32,5% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам аналитиков, такая ситуация сложилась из-за того, что предложение в прошедшем году значительно превысило спрос. Однако покупательская активность россиян уже начала восстанавливаться и возвращаться к показателям 2021 года.

Этот объем предложения сформировался за счет того, что спроса последний год нам не хватало. Наталья Сазонова Директор департамента продаж новостроек компании NF Group

При этом за прошедшие шесть лет цены на новостройки бизнес-класса выросли на 80% (с 230 тысяч до 417 тысяч рублей за квадратный метр), в то время как цены на премиум-сегмент выросли на 30% (с 460 тысяч до 600 тысяч рублей за квадратный метр). Эксперты также отметили размытие ценовых границ между классами бизнес и премиум.

Ранее сообщалось, что количество предложений квартир без ремонта на вторичном рынке в Москве возросло до 55%.