Москва 12 января 2024, 17:28 Праздники закончились. Новогодний поезд утилизируют в Москве Депутат Локтев призвал москвичей спасти от утилизации новогодний состав «Еж3» РИА «Новости»

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Новогодний состав «Еж3» столичного метрополитена планируют утилизовать. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев встал на защиту поезда в Telegram-канале своей команды и призвал жителей подписать петицию.

Парламентарий уточнил, что новогодний состав «Еж3» размещен в депо «Планерное» столичной подземки. После января поезд хотят утилизировать.

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«Понимаю экономическое обоснование списания транспортного средства, однако почему бы чиновникам не пойти навстречу москвичам?», — написал Локтев.

Он добавил, что активисты попросили власти и руководство метро капитально отремонтировать «Еж3», чтобы и дальше использовать состав в праздники. Для сохранения поезда создали петицию.

В прошедшие новогодние каникулы на восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.