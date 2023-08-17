Москва 17 августа 2023, 12:52 Праздник в честь Дня Государственного флага России пройдет на ВДНХ День Государственного флага России отметят в Москве 22 августа на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Узнать об истории флага и истории России в самых разных областях, а также поиграть в лапту и посмотреть на всадников Кремлевской школы верховой езды можно будет 22 августа на ВДНХ. Подробно о программе и условиях участия в праздничных мероприятиях, большинство из которых проводится бесплатно, рассказали на сайте мэра Москвы.

Так, Музей славянской письменности «Слово» проведет для гостей ВДНХ экскурсии и расскажет, как появился российский триколор и кто его придумал, какие события пережил российский флаг во время становления государственности. В Центре национальных конных традиций в шесть вечера начнется показ авторской программы всадников Кремлевской школы верховой езды, которые продемонстрируют мастерство джигитовки и владения оружием.

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На выставке достижений робототехники «Робостанция» взрослым и детям представят масштабную праздничную программу с участием роботов, где можно будет поучаствовать в познавательных играх, раскрасить большой триколор и поиграть в лапту.

Об отечественной истории покорения космоса гостям расскажут на экскурсии «Космические города России» в центре «Космонавтика и авиация».

Ранее москвичам рассказали о праздничном концерте ко Дню Государственного флага России на сцене «Лужников».