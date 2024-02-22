Москва 22 февраля 2024, 18:39 Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в Москве Режим работы Московской канатной дороги изменится 23 февраля из-за салюта Freepik

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В День защитника Отечества Московскую канатную дорогу закроют раньше обычного из-за праздничного салюта. Об этом предупредили в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

«В связи с организацией и проведением праздничного салюта, станция „Лужники“ Московской канатной дороги будет закрыта с 15:00. Высадка и посадка будет осуществляться только со станции „Воробьевы Горы“», — говорится в сообщении.

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Представители спорткомплекса уточнили, что с 20:00 канатную дорогу и горнолыжный комплекс закроют.

Предположительно, фейерверк начнется в 21:00 и продлится несколько минут.

Москвичам и туристам также напомнили, что 23 и 24 февраля вдоль улицы Косыгина можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль.

В честь предстоящего праздника улицы Москвы украсили более двух тысяч флагов. Также появились тематические фотозоны, где можно сделать памятный снимок.