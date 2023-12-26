Москва 26 декабря 2023, 14:20 Праздничные плакаты украсили Москву к Новому году Бирюков: 1,5 тыс. праздничных плакатов украсили Москву к Новому году и Рождеству РИА «Новости»

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В Москве расклеили около полутора тысяч праздничных плакатов, посвященных Новому году и Рождеству. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тысячи праздничных плакатов», — уточнил он.

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Заммэра добавил, что для москвичей также подготовили тематические видеоролики, которые будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате с 31 декабря по 2 января.

В этом году на столичных улицах появились около пяти тысяч световых декоративных конструкций, свыше тысячи украшенных искусственных елей.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что за последние годы в Москве сформировали достаточный запас праздничных элементов, чтобы обеспечить полноценное украшение. Многофункциональные световые и декоративные конструкции можно использовать снова, изменяя их вид.

Кроме того, по столице начал курсировать украшенный к Новому году общественный транспорт. На линию вышли 11 праздничных поездов метро, 30 трамваев и 50 электробусов с гирляндами.