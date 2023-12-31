Москва 31 декабря 2023, 10:01 Праздничную программу подготовили для участников центров московского долголетия Центры московского долголетия представят новогоднюю программу для пенсионеров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Праздничная неделя стартует в центрах московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Уютные центры открыты в новогодние каникулы для общения в интеллигентной компании», — уточнил он.

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Турнир по настольному теннису в ЦМД «Текстильщики» проведут 3 января в 10:30. Победители получат награды. В этот же день в 15:00 центр московского долголетия «Восточное Измайлово» приглашает на новогодний квартирник послушать песни под баян. В ЦМД «Преображенское» в 16:00 состоится онлайн-экскурсия по Якутии. Поучаствовать в викторине по истории предложили долголетам в центре «Борисовские пруды». Квиз начнется в 16:00.

На праздничном мастер-классе 4 января в ЦМД «Перово-2» в 13:00 пенсионеров научат выпекать имбирные пряники. В ЦМД «Хорошево-Мневники» 4 января в 15:00 участники театрального клуба «Золотой век» представят новогоднюю премьеру спектакля «Вместе встретим Деда Мороза». Совместный просмотр первой части комедии «Елки» пройдет 4 января в 14:30 в ЦМД «Чертаново Южное».

Праздничные мероприятия смогут посетить все желающие от 55 лет бесплатно без предварительной регистрации, кроме 1, 2 и 7 января.

По всей Москве также запланировали провести праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.