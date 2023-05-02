Москва 02 мая 2023, 17:58 Праздничную программу подготовили для столичных пенсионеров ко Дню Победы Центры московского долголетия подготовили программу для пенсионеров ко Дню Победы РИА «Новости»

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В честь 9 мая активисты центров московского долголетия (ЦМД) подготовили праздничные мероприятия для старшего поколения. Они пройдут с 5 по 9 мая — посетить их смогут все желающие старше 55 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«К празднику 9 Мая активисты центров готовятся очень трепетно — организуют творческие встречи, мастер-классы, собирают фотографии к выставке портретов героев. Каждому из нас важно сохранить подвиги наших предков. С удовольствием приглашаем посетить мероприятия, организованные участниками», — отметила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

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Первое мероприятие пройдет 5 мая в 14:00 в центре московского долголетия «Братеево». Там проведут викторину «Победа», которая позволит проверить свои силы в знаниях о важных событиях Великой Отечественной войны.

А 16:00 в ЦМД «Богородское» желающие смогут встретиться с долгожителем района Преображенское Маей Сауловной Табачниковой, которая была ребенком войны.

6 мая в в 14:00 в ЦМД «Сокольники» пройдет концерт «Горит свечи огарочек», а в ЦМД «Некрасовка» можно будет посмотреть концертную программу Поклонимся великим тем годам».

Узнать расписание и присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно в центрах госуслуг «Мои документы», территориальном центре социального обслуживания района или на сайте mos.ru.