Москва 30 августа 2023, 09:49 Праздничную программу к 1 сентября подготовили в парках Москвы Праздничные шоу и познавательные лекции проведут в парках Москвы 1 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Начало учебного года не за горами. В этом году 1 сентября выпало на пятницу. Парки Москвы пригласили всех желающих на праздничные мероприятия ко Дню знаний. Они проведут для детей и их родителей различные шоу и познавательные лекции. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Столичные парки подготовили разнообразную программу. Участников мероприятий научат играть на барабанах, покажут химическое шоу и шоу мыльных пузырей, а также прочитают лекции о развитии детей. Программа рассчитана на два дня: 1 и 2 сентября.

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Большинство мероприятий — бесплатные. Они не требуют предварительной регистрации, но для участия необходимо приобрести билет.

Программа праздничных мероприятий ко Дню знаний пройдет в парках «Ходынское поле», «Фили», саду имени Баумана, Измайловском, имени Прямикова, Бабушкинском, Таганском, Воронцовском, «Сокольники» и «Дружба».

Ранее сообщили, что ВДНХ приготовила праздничную программу ко Дню знаний.