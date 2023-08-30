30 августа 2023, 09:49
Праздничную программу к 1 сентября подготовили в парках Москвы
Праздничные шоу и познавательные лекции проведут в парках Москвы 1 сентября
Начало учебного года не за горами. В этом году 1 сентября выпало на пятницу. Парки Москвы пригласили всех желающих на праздничные мероприятия ко Дню знаний. Они проведут для детей и их родителей различные шоу и познавательные лекции. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Столичные парки подготовили разнообразную программу. Участников мероприятий научат играть на барабанах, покажут химическое шоу и шоу мыльных пузырей, а также прочитают лекции о развитии детей. Программа рассчитана на два дня: 1 и 2 сентября.
Реклама
Большинство мероприятий — бесплатные. Они не требуют предварительной регистрации, но для участия необходимо приобрести билет.
Программа праздничных мероприятий ко Дню знаний пройдет в парках «Ходынское поле», «Фили», саду имени Баумана, Измайловском, имени Прямикова, Бабушкинском, Таганском, Воронцовском, «Сокольники» и «Дружба».
Ранее сообщили, что ВДНХ приготовила праздничную программу ко Дню знаний.
Москва 2023
Парки
Реклама
Реклама