Москва 11 августа 2023, 14:09 Правительство направило более 3 млрд рублей на реконструкцию центра хирургии в Москве Кабмин выделил свыше 3 млрд рублей на реконструкцию центра хирургии Петровского в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Российские власти направили еще больше трех миллиардов рублей на реконструкцию научного центра хирургии имени Петровского. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое опубликовали на сайте правительства.

В документе уточняется, что благодаря дополнительным средствам из резервного фонда правительства реконструкцию корпуса «В» закончат быстрее. В этом здании появится приемное отделение для плановых пациентов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской реабилитации и отделение общей онкологии. По окончании всех работ объем помощи в этом учреждении увеличится в два раза

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РНЦХ стал одним из крупнейших медучреждений хирургического профиля в России. Он включает отделения кардиохирургии, трансфузиологии и лабораторных технологий, реконструктивной хирургии, анестезиологии и реанимации, трансплантологии. Кроме того, в центре проводят научные исследования и разработки, применяют современные технологии.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что реставрационные работы проведут в корпусе № 10 Боткинской больницы.