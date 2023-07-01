Москва 01 июля 2023, 13:01 «Позвала Родина». Будущий контрактник — о решении вновь пойти на СВО Будущий контрактник Лебедев рассказал о своей мотивации отправиться в зону СВО второй раз РИА «Новости»

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Сергей Лебедев в пункте отбора контрактников рассказал, что готов опять выполнять задачи в зоне российской военной спецоперации. Он намерен вместе с единомышленниками защитить страну, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Каждый день москвичи приходят в единый центр отбора, который расположен на улице Яблочкова, чтобы подписать контракт с Минобороны. При этом некоторые граждане идут по второму разу. Например, будущий контрактник Сергей лебедев решил вновь уехать на защиту новых регионов РФ, так как не может оставаться в стороне от происходящих событий.

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«Я повторно ухожу добровольцем на СВО. Сейчас, собрав ребят-единомышленников, мы сейчас все уходим в один полк, в один батальон, чтобы служить вместе. Неважно, кто мы, какая вера у всех нас — мы решили защищать Родину», — пояснил он.

Мужчина добавил, что после речи президента о том, что нужно идти, когда Родина позвала добровольцев, боевой армейский резерв специальный (БАРС), он и его товарищи решили откликнуться.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее будущие контрактники из Москвы рассказали о намерении помочь участникам СВО.